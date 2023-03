Nuovo peggioramento nel weekend Scendono le temperature 

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - Un campo di alta pressione tende a rimontare dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale dove porta condizioni meteo più stabili. Sole e nuvolosità in transito fino a sabato sull'Italia ma con pochi fenomeni associati, per lo più deboli piogge sui settori alpini. Questi dati del Centro Meteo Italiano i cui ultimi aggiornamenti confermano undel tempo con l'arrivo dell'ultimodi marzo. È presto per i dettagli, ma una saccatura atlantica potrebbe fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale nella giornata di domenica con piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord. All'inizio della prossima settimana fenomeni in estensione anche al Centro-Sud e temperature in generale calo con possibilità anche di neve su Alpi e Appennino. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le ...