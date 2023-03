Nuovo attacco hacker all’Italia | offline il sito del ministero dei Trasporti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nuova ondata di attacchi alla cybersicurezza italiana. Questa volta la firma è deglifilorussi di NoName057 che hanno messo nel mirino ildei, l’Autorità regolatrice deie l’Atac di Roma, rivendicando così l’incursione telematica: “I nostri missili ddos contro l’Italia russofoba”. I siti sono stati irraggiungibili, ma ora sembrano oniline. Il gruppo russo non ha specificato il tipo di, ma è solito attaccare con una tecnica chiamata Ddos. Non ci sarebbero rischi per i dati, ma l’ha causato il blocco momentaneo degli accessi a causa di una valanga di file riversati sulle pagine internet da migliaia di pc infetti in tutto il mondo. Sul caso sta indagando la polizia postale, con il Cnaipic e i Centri operativi per la sicurezza ...

Altra giornata di attacchi informatici degli hacker filorussi noname057(16) a siti istituzionali italiani. Al momento risultano coinvolti, tra gli altri, il ministero dei Trasporti , l'Autorità ...L'hacker del collettivo filorusso arriva a pochi giorni dalla nomina dell'ex prefetto di Roma, Bruno Frattasi , adirettore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Frattasi ...L'al sito dell'Atac Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di uncyber . Lo comunica l'azienda per la ...

Il gruppo russo non ha specificato il tipo di attacco, ma è solito attaccare con una tecnica ... Frattasi stiamo arrivando”, in riferimento al nuovo capo dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, ...Coinvolti, tra gli altri, il ministero dei Trasporti, l'Autorità regolatrice dei trasporti e l'Atac. Il collettivo hacker filorusso NoName057 ha rivendicato un nuovo attacco ai siti italiani, citando ...