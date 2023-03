Nuovo attacco hacker a siti italiani, i filorussi di NoName057 contro il governo: «Frattasi, stiamo arrivando» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nuovo allarme per la cybersicurity italiana, con una nuova ondata di attacchi informatici da parte degli hacker filorussi NoName057(16) a diversi siti italiani. Oltre all’attacco contro il sito dell’Atac di Roma, durante il quale gli hacker hanno mandato in down anche il servizio di biglietteria, sono stati colpiti, tra gli altri, anche il sito del ministero dei Trasporti e quello dell’Autorità regolatrice dei trasporti. La polizia postale è intervenuta per frenare l’attacco e presidiare i siti governativi italiani, riferendo poi che i sistemi informatici stanno reggendo e che non sono stati prelevati dati sensibili. Gli hacker di Noname056 hanno rivendicato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023)allarme per la cybersicurity italiana, con una nuova ondata di attacchi informatici da parte degli(16) a diversi. Oltre all’il sito dell’Atac di Roma, durante il quale glihanno mandato in down anche il servizio di biglietteria, sono stati colpiti, tra gli altri, anche il sito del ministero dei Trasporti e quello dell’Autorità regolatrice dei trasporti. La polizia postale è intervenuta per frenare l’e presidiare igovernativi, riferendo poi che i sistemi informatici stanno reggendo e che non sono stati prelevati dati sensibili. Glidi Noname056 hanno rivendicato ...

