(Di mercoledì 22 marzo 2023) Una proposta educativa per formare gli adulti di domani al rispetto per l'ambiente e all'uso consapevole della risorsa idrica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DalilaAdrower : RT @ChristianBisti: @DalilaAdrower Nelle case nuove dovrebbero, per legge, imporre di costruire un circuito di 'acque grigie', che sono que… - marcellacassani : RT @wireditalia: Si usa poco quella del rubinetto, con la conseguente produzione di enormi quantità di plastica. E nemmeno le nuove regole… - cheaterbag : RT wireditalia 'Si usa poco quella del rubinetto, con la conseguente produzione di enormi quantità di plastica. E n… - vinsgallico : RT @wireditalia: Si usa poco quella del rubinetto, con la conseguente produzione di enormi quantità di plastica. E nemmeno le nuove regole… - wireditalia : Si usa poco quella del rubinetto, con la conseguente produzione di enormi quantità di plastica. E nemmeno le nuove… -

Una proposta educativa per formare gli adulti di domani al rispetto per l'ambiente e all'uso consapevole della risorsa idricaGli interventi hanno previsto la sistemazione delle aiuole esistenti conpiantumazioni. ...struttura per l'attività sportiva a corpo libero e il rifacimento dei sistemi di regimazione delle,......a proseguire le attività dei tecnici sul territorio per verificare la presenza di possibili...alcuni test colorimetrici gli studenti hanno analizzato i parametri chimici di alcuneminerali ...

Nuove Acque, oltre ottanta studenti al Parco Arno per "Puliamo il Mondo" LA NAZIONE

Dopo i saluti del presidente di Nuove Acque Carlo Polci, del dirigente dell’USP di Arezzo Roberto Curtolo e del preside dell’IC IV novembre Marco Chioccioli, sono stati distribuiti i kit per la ...(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - È stato inaugurato il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, entrato in funzione parzialmente in questi giorni. Si tratta ...