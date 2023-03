Nuova Ztl in piazza Matteotti: già una cinquantina i pass, ma qualche disguido (Di mercoledì 22 marzo 2023) Viabilità . La Zona a traffico limitato è attiva, ma il nuovo sistema di videosorveglianza inizierà a staccare multe dal 1° aprile. Residenti e commercianti segnalano qualche difficoltà. Atb: «Siamo al lavoro». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Viabilità . La Zona a traffico limitato è attiva, ma il nuovo sistema di videosorveglianza inizierà a staccare multe dal 1° aprile. Residenti e commercianti segnalanodifficoltà. Atb: «Siamo al lavoro».

