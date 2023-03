Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Nuno Gomes: «Inter-Benfica 50 e 50, col Napoli miglior squadra!» - - JuventusUn : #NunoGomes avverte la #Juventus: «Ecco perché sarà dura passare con lo #Sporting» LA VERITÀ ??… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Nuno Gomes: 'La Juventus può vincere l'Europa League, ma lo Sporting...' - napolimagazine : L'ANALISI - Nuno Gomes: 'La Juventus può vincere l'Europa League, ma lo Sporting...' -

L'ex attaccante del Portogallo,, la pensa così. "Sono nel bel mezzo del loro miglior periodo della stagione", avverte la Juventus. "In attacco sono molto pericolosi: non c'è un giocatore ..., ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del percorso della Juventus in Europa League, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello ...Buongiorno. Come immagina il quarto tra Juve e Sporting 'La Juve è una delle favorite per la vittoria dell'Europa League, ma con lo Sporting sarà dura'.

Nuno Gomes avverte la Juve: "Sarà dura. Lo Sporting è in gran forma. E che attacco!" La Gazzetta dello Sport

Il pSG, secondo quanto riportato dal portale francese 10sport, avrebbe inserito Khvicha Kvaratskhelia tra i propri obiettivi di mercato. La squadra francese, per accontentare le richieste del Napoli, ...L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, del match fra Juventus e Sporting Lisbona in Europa League: "La Juve è una delle fa ...