"Nuda", alla scoperta del nuovo singolo di Melinda: video e testo (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Nuda" Melinda cover – Artwork di Leonardo Angelucci. Foto di Ginevra Baldassari.Il 22 Marzo 2023 esce su tutti i digital stores "Nuda" il nuovo singolo della cantautrice Melinda, pseudonimo di Melinda Tomasinelli; la produzione musicale è stata curata da Leonardo Angelucci e il brano è distribuito e promosso da Free Club Factory. L'uscita del singolo è accompagnata da un videoclip prodotto da Free Club Factory, ideato dall'artista stessa e realizzato da Leonardo Angelucci. "Nuda" rappresenta il ritorno sulle scene della musica indipendente della cantautrice della provincia di Roma, un brano che oscilla tra sonorità pop e rock, con un'importante presenza di pianoforte, strumento prediletto dell'artista e un ...

