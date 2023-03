Novara-Stoccarda oggi in tv | Champions League volley femminile | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 marzo 2023)mercoledì 22 marzo (ore 20.00) si gioca, ritorno dei quarti di finale della2022-2023 di. Al PalaIgor andrà in scena il secondo atto di questo confronto a eliminazione diretta: le piemontesi si sono imposte per 3-1 nell’incontro d’andata e vanno a caccia della qualificazione alle semifinali, ma per raggiungere l’obiettivo dovranno conquistare almeno due set (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio). Le rosablù partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare la baldanzosa formazione tedesca, che settimana scorsa aveva creato non pochi grattacapi al sestetto italiano.farà affidamento sulle bordate dell’opposto Ebrar Karakurt, ...