Novak Djokovic ha deciso: sarà una prima volta assoluta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mentre i colleghi sono impegnati al Masters di Miami, è arrivato un importante annuncio sulla programmazione di Novak Djokovic Archiviato Indian Wells con la vittoria di Carlos Alcaraz, tornato in vetta al ranking Atp, è tutto pronto a Miami per il secondo Masters della stagione in programma da mercoledì 22 marzo a domenica 2 aprile, giorno della Finale. Novak Djokovic, un nuovo torneo per il serbo – Grantennistoscana.itDue gli assenti illustri nel Masters della Florida, Rafa Nadal ancora alle prese con l'infortunio all'anca subito all'Australian Open e Novak Djokovic, impossibilitato alla partecipazione per la mancata concessione del visto di ingresso negli Usa dovuta all'assenza della vaccinazione anti Covid di cui il serbo è sprovvisto. Un mese di assenza forzata per Nole che ...

