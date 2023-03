Nothing Ear2 | cancellazione del rumore e audio hi-res fino a 24 bit e 192 kHz a 149 euro

Nothing Ear(2): cancellazione del rumore e audio hi-res fino a 24 bit e 192 kHz a 149 euro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nothing, la startup fondata da Carl Pei, ha lanciato sul mercato il suo quarto prodotto. Dopo le Ear(1), le Ear(Stick) e il telefono Phone(1) è tempo di refresh, con il nuovo modello delle cuffie dotate di sistema di cancellazione del rumore. ... Leggi su dday (Di mercoledì 22 marzo 2023), la startup fondata da Carl Pei, ha lanciato sul mercato il suo quarto prodotto. Dopo le Ear(1), le Ear(Stick) e il telefono Phone(1) è tempo di refresh, con il nuovo modello delle cuffie dotate di sistema didel. ...

Nothing ear (2): uguale design ma che miglioramenti! La recensione Hardware Upgrade Nothing Ear (2): cancellazione del rumore e audio personalizzabili con intelligenza artificiale Nothing ha lanciato gli auricolari Nothing Ear (2), cuffie true wireless con cancellazione del rumore attiva e indossabilità in ear che hanno il compito di migliorare le prestazioni dei prodotti ... Nothing ear (2) ufficiali: tutta un'altra musica! Con i Nothing ear (2) il brand di Carl Pei dà ufficialmente il via alla seconda generazione dei suoi prodotti, portando sul mercato una versione ancora più sofisticata e ricca di funzionalità ...