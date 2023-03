Nordcorea | lanciati missili da crociera nel Mar del Giappone

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Seul, 22 mar. (Adnkronos) - L'esercito della Corea del Sud ha annunciato che le forze armatene hanno lanciato diversidaverso il Mar del. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Yonhap, che cita una nota dei capi di Stato maggiore congiunti di Seul, isono partiti dalla zona di Hamhung. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Diversi osservatori ritengono, tuttavia, che possa essere stata testata la versionena del missile daamericano Tomahawk.

I militari sudcoreani hanno individuato i lanci come provenienti dall'area di Hamhung, sulla costa orientale della Corea del Nord. Domani La Corea del Sud e Usa hanno in programma la chiusura delle loro esercitazioni militari congiunte. Pyongyang, 20 mar. (Adnkronos) – La Corea del Nord ha condotto con successo una detonazione controllata di una testata di prova che simula un attacco nucleare.