"Non si è fatto abbastanza per fermare la guerra Armi? Meloni inviti Ue e Nato ad avere più cautela" (Di mercoledì 22 marzo 2023) "La Lega non crea alcun problema alla maggioranza, abbiamo però messo in evidenza un forte preoccupazione che la guerra, continuando così, possa portare a un'escalation molto pericolosa per tutti. Non è in discussione il sostegno all'Ucraina, ma siamo preoccupati dell'invio... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 marzo 2023) "La Lega non crea alcun problema alla maggioranza, abbiamo però messo in evidenza un forte preoccupazione che la, continuando così, possa portare a un'escalation molto pericolosa per tutti. Non è in discussione il sostegno all'Ucraina, ma siamo preoccupati dell'invio... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Nel programma del #Pd delle elezioni politiche non c’è una sola riga dedicata alle #FamiglieArcobaleno. In 10 anni… - marattin : Quando la presidente Meloni -in un discorso che non ho per nulla condiviso - ha parlato del sostegno all’Ucraina, i… - HSkelsen : Dovrebbe bastare (se ci fossero dubbi) il fatto che Xi Jinping trascorre 3 giorni a Mosca, ma non alza nemmeno il t… - CostiMaurizio : @Gabrigrifo1 @Woobinda2 @from____Krypton @LaBombetta76 @Vito68122235 Giapponesi sono la prova che tutto quello che… - graziellacesari : RT @LucaFerracci_1: Non scriverei che #MatteoRenzi è persona per bene e onesta poiché è un fatto oggettivo, scriverei invece che chi ha cos… -