Non lasciamo che Xi e Putin ci ingannino. Parla l’inviato americano Rubin (Di mercoledì 22 marzo 2023) “È importante non lasciare che gli incontri a Mosca ingannino il mondo”, dice James P. Rubin, che dal dicembre scorso è inviato speciale e coordinatore del Global Engagement Center, organismo del dipartimento di Stato americano che si occupa di disinformazione e propaganda degli attori ostili. Come Pechino potrebbe contribuire alla fine della guerra Nella dichiarazione congiunta firmata ieri pomeriggio, i leader Vladimir Putin e Xi Jinping hanno rilanciato l’impegno ad approfondire il “partenariato strategico globale di coordinamento per la nuova era”. La Russia “Parla positivamente della posizione obiettiva e imparziale della Cina sulla questione ucraina”, recita una nota della diplomazia cinese. “Se la Cina vuole essere promotrice di un piano di pace che contribuisca alla fine della guerra, è in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) “È importante non lasciare che gli incontri a Moscail mondo”, dice James P., che dal dicembre scorso è inviato speciale e coordinatore del Global Engagement Center, organismo del dipartimento di Statoche si occupa di disinformazione e propaganda degli attori ostili. Come Pechino potrebbe contribuire alla fine della guerra Nella dichiarazione congiunta firmata ieri pomeriggio, i leader Vladimire Xi Jinping hanno rilanciato l’impegno ad approfondire il “partenariato strategico globale di coordinamento per la nuova era”. La Russia “positivamente della posizione obiettiva e imparziale della Cina sulla questione ucraina”, recita una nota della diplomazia cinese. “Se la Cina vuole essere promotrice di un piano di pace che contribuisca alla fine della guerra, è in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Non vi lasciamo soli. - Mov5Stelle : Noi non tradiamo come il Governo Meloni. Non lasciamo soli imprenditori, lavoratori, professionisti e famiglie su… - Giovanni1169h : @stefanomaronei1 @AndreaSALIERI6 Non capisco perché tra di noi dobbiamo sempre puntualizzare Mentre al tuttologo TV lasciamo dire di tutto. - MassimoPiampian : RT @Mov5Stelle: Non vi lasciamo soli. - roxyemme : @Amyrmia Vero! Ma è anche vero che non tutti gli altri sono aperti a quello che lasciamo! Non tutti i terreni sono… -