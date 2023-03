"Non faremo come #Conte", #Meloni in Europa per difendere l'#Italia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Migranti, Ucraina, energia e mercato unico. Sono i temi che saranno sul tavolo del Consiglio europeo il 23 e 24 marzo e su cui la premier Giorgia Meloni, ieri in Senato, ha presentato la posizione del governo. Si parte con i migranti. Qui la soluzione proposta dall'Italia si articola in quattro punti: fermare le partenze, collaborare con i Paesi d'origine, aumentare i rimpatri e regolamentare i flussi di immigrazione legale verso l'Europa. L'esecutivo non ha dubbi: pugno duro con i trafficanti di essere umani. «Siamo di fronte a organizzazioni criminali che lucrano sulla pelle dei migranti» ha detto Meloni in Aula. Poi la premier ha spiegato il motivo per cui non andrà in Europa a proporre il decreto flussi europei: «Vi segnalo che gli altri stati membri i flussi ce li hanno, è l'Italia che li ha azzerati perché le quote sono coperte da chi entra ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Migranti, Ucraina, energia e mercato unico. Sono i temi che saranno sul tavolo del Consiglio europeo il 23 e 24 marzo e su cui la premier Giorgia Meloni, ieri in Senato, ha presentato la posizione del governo. Si parte con i migranti. Qui la soluzione proposta dall'Italia si articola in quattro punti: fermare le partenze, collaborare con i Paesi d'origine, aumentare i rimpatri e regolamentare i flussi di immigrazione legale verso l'. L'esecutivo non ha dubbi: pugno duro con i trafficanti di essere umani. «Siamo di fronte a organizzazioni criminali che lucrano sulla pelle dei migranti» ha detto Meloni in Aula. Poi la premier ha spiegato il motivo per cui non andrà ina proporre il decreto flussi europei: «Vi segnalo che gli altri stati membri i flussi ce li hanno, è l'Italia che li ha azzerati perché le quote sono coperte da chi entra ...

