"Non è all'ordine del giorno". I sindacati si spaccano sullo sciopero (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dalla Cgil non si escludono iniziative di sciopero per la riforma fiscale. Ma Sbarra (Cisl) frena: "Chi annuncia ipotesi di questo tipo impegna solo se stesso"

