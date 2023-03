“Non ci sto”. Sia lode a Cacciatori che schiaccia Egonu sul razzismo (Di mercoledì 22 marzo 2023) La blonda y la nigra, la ex diva e la divetta attuale, l’antirazzismo del buon senso e l’omnirazzismo del capriccio e della malafede. La icona del volley anni Duemila, Maurizia Cacciatori, a mezzo intervista dà qualche materno consiglio alla successora Paola Egonu: “Non ci sto a dire che gli italiani sono razzisti. L’Italia vuole bene a Paola, le ha insegnato a giocare a volley e lei ne è consapevole. Comunque apprezzo che poi abbia riconosciuto di essere andata oltre il segno. Forse ha ceduto al ricordo e alla rabbia di certi episodi. Paola ha davanti tante bambine e deve sempre dare buoni messaggi. Il razzismo va combattuto, ma questo Paese va oltre certe cose. Un po’ di autocritica le farà bene”. L’uscita della Cacciatori ha il pregio della banalità, del dire le cose come stanno, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 marzo 2023) La blonda y la nigra, la ex diva e la divetta attuale, l’antidel buon senso e l’omnidel capriccio e della malafede. La icona del volley anni Duemila, Maurizia, a mezzo intervista dà qualche materno consiglio alla successora Paola: “Non ci sto a dire che gli italiani sono razzisti. L’Italia vuole bene a Paola, le ha insegnato a giocare a volley e lei ne è consapevole. Comunque apprezzo che poi abbia riconosciuto di essere andata oltre il segno. Forse ha ceduto al ricordo e alla rabbia di certi episodi. Paola ha davanti tante bambine e deve sempre dare buoni messaggi. Ilva combattuto, ma questo Paese va oltre certe cose. Un po’ di autocritica le farà bene”. L’uscita dellaha il pregio della banalità, del dire le cose come stanno, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : (SI)'Rabiot a Tuttosport: alla Juventus sto bene, Allegri ci sprona a non mollare mai. Andare in Champions si può,… - mirkonicolino : Rieccolo! #Gravina, 21 marzo 2023 (Il Mattino): 'I calendari sempre più intasati e una migliore valorizzazione del… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - andiamoviaora : Mi rendo conto che è molto più difficile ora creare un condizionamento su una decisione di governo, ma possibile ch… - iitsGiuly : RT @alessiaaaaaa__: bgiorno stasera PITTAML INSIEME STO FUTUR, s’appicciat tt cos, TARANTÈ tu non si accussi, MINUTI AGGIUNTIVI O NO RISURR… -