"Non capisco perché". Disastro Schlein: il Pd esplode nello studio Rai (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sugli attivisti che imbrattano muri e opere artistiche per lanciare l'allarme sul cambiamento climatico il Pd sembra essere spaccato. Lo hanno dimostrato le dichiarazioni fatte dalla segretaria dem Elly Schlein a Stasera c'è Cattelan su Rai 2. Secondo lei, infatti, i ragazzi di Ultima generazione, che di recente hanno ricoperto di vernice Palazzo vecchio a Firenze scatenando l'ira del sindaco Dario Nardella, vanno ascoltati. "Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l'errore di guardare troppo il dito e non la Luna - ha spiegato la Schlein nell'intervista andata in onda ieri sera -. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sugli attivisti che imbrattano muri e opere artistiche per lanciare l'allarme sul cambiamento climatico il Pd sembra essere spaccato. Lo hanno dimostrato le dichiarazioni fatte dalla segretaria dem Ellya Stasera c'è Cattelan su Rai 2. Secondo lei, infatti, i ragazzi di Ultima generazione, che di recente hanno ricoperto di vernice Palazzo vecchio a Firenze scatenando l'ira del sindaco Dario Nardella, vanno ascoltati. "Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l'errore di guardare troppo il dito e non la Luna - ha spiegato lanell'intervista andata in onda ieri sera -. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, ...

