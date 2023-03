Nomine e poltrone, tensione nel Pd. Non c’è l’intesa (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Pd cerca di evitare la conta sui capigruppo, Elly Schlein e Stefano Bonaccini proveranno nelle prossime ore a salvare quella gestione unitaria varata con l'elezione a presidente Pd del governatore dell'Emilia Romagna e che rischia ora di saltare proprio sui presidenti dei gruppi parlamentari. La minoranza non accetta che entrambi i capigruppo tocchino alla maggioranza, come prospettato dalla Schlein nel colloquio di ieri con Bonaccini, e in tanti hanno alzato le barricate.Un dirigente dell'area Bonaccini arriva a dire: "Così salta la gestione unitaria, si va all'assemblea di gruppo e ci si conta, ognuno col proprio candidato. Del resto, anche Debora Serracchiani è stata eletta così l'ultima volta: c'era anche la candidatura di Marianna Madia". Schlein vorrebbe Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera. La minoranza punterebbe invece su Alessandro Alfieri a palazzo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Pd cerca di evitare la conta sui capigruppo, Elly Schlein e Stefano Bonaccini proveranno nelle prossime ore a salvare quella gestione unitaria varata con l'elezione a presidente Pd del governatore dell'Emilia Romagna e che rischia ora di saltare proprio sui presidenti dei gruppi parlamentari. La minoranza non accetta che entrambi i capigruppo tocchino alla maggioranza, come prospettato dalla Schlein nel colloquio di ieri con Bonaccini, e in tanti hanno alzato le barricate.Un dirigente dell'area Bonaccini arriva a dire: "Così salta la gestione unitaria, si va all'assemblea di gruppo e ci si conta, ognuno col proprio candidato. Del resto, anche Debora Serracchiani è stata eletta così l'ultima volta: c'era anche la candidatura di Marianna Madia". Schlein vorrebbe Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera. La minoranza punterebbe invece su Alessandro Alfieri a palazzo ...

