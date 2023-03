No! Questo video non riprende l’eruzione del vulcano Merapi in Indonesia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Negli ultimi giorni si è verificato un evento naturale di cui forse si è parlato poco, ma che non è sfuggito allo sguardo vigile di alcuni utenti del web: l’eruzione del vulcano Merapi in Indonesia. Un video della fitta colonna di fumo che si innalza verso il cielo ha spaventato gli spettatori raggiunti dai social, secondo i quali la clip si riferisce proprio al momento dell’eruzione vulcanica. Per chi ha fretta: Alcuni utenti sui social condividono una clip, che secondo loro raffigurerebbe l’eruzione del vulcano Merapi in Indonesia. In realtà, mentre l’eruzione è avvenuta nel marzo 2023, il video è online dal febbraio 2018. Fa infatti riferimento ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Negli ultimi giorni si è verificato un evento naturale di cui forse si è parlato poco, ma che non è sfuggito allo sguardo vigile di alcuni utenti del web:delin. Undella fitta colonna di fumo che si innalza verso il cielo ha spaventato gli spettatori raggiunti dai social, secondo i quali la clip si riferisce proprio al momento delvulcanica. Per chi ha fretta: Alcuni utenti sui social condividono una clip, che secondo loro raffigurerebbedelin. In realtà, mentreè avvenuta nel marzo 2023, ilè online dal febbraio 2018. Fa infatti riferimento ...

