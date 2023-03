Niente scontrini E il barista delle Entrate aggredisce l' inviato di Striscia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Niente scontrini «dal 2018». Il titolare del bar dell'Agenzia delle Entrate minaccia Jimmy Ghione: «Prendo un colt.… - infoitcultura : Niente scontrini «dal 2018». Il titolare del bar dell'Agenzia delle Entrate minaccia Jimmy Ghione: «Prendo un colte… - infoitcultura : Niente scontrini «dal 2018». Il titolare del bar romano (dentro l'Agenzia delle Entrate) minaccia Jimmy Ghione: «Pr… - sallo_news : Striscia torna all'attacco: 'Niente scontrini al bar del Fisco' - live_palermo : Quando la troupe di 'Striscia' si è presentato sul posto, si è ritrovata a dover fronteggiare una reazione sproposi… -

L'inviato si è recato nel locale per vedere se qualcosa fosse cambiato e questa volta è andata pure peggio:zero, o quasi, e in compenso botte, spintoni e minacce. Cosa è successo Non solo ...'dal 2018'. Il titolare del bar dell'Agenzia delle Entrate minaccia Jimmy Ghione: 'Prendo un coltello e l'ammazzo' LE ACCUSE Il 40enne dovrà difendersi dalle ipotesi di sequestro di ...Un intervento nato dalle numerose segnalazioni che denunciavano il mancato rilascio di... Come dicevamoscontrino fiscale né per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate né per i ...

Niente scontrini «dal 2018». Il titolare del bar dell'Agenzia delle Entrate minaccia Jimmy Ghione: «Prendo un ilmessaggero.it

L'attività di ristoro che pur trovandosi all'interno dell'ente che si occupa di tasse, «non fa scontrini ai clienti dal 2018». L'inviato Jimmy Ghione si è recato nel locale per vedere se qualcosa ...L'attività di ristoro che pur trovandosi all'interno dell'ente che si occupa di tasse, «non fa scontrini ai clienti dal 2018». L'inviato Jimmy Ghione si è recato sul posto per vedere se qualcosa fosse ...