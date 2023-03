Niente domande per Elly Schlein: durante le manifestazioni di sabato e martedì a Milano è stato impossibile intervistarla (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nessuna possibilità di intervistare Elly Schlein nel corso del corteo di Libera a Milano in memoria delle vittime delle mafie. Lo staff della neo-segretaria del PD annuncia che Schlein parlerà ai giornalisti solo una volta arrivata in Piazza Duomo. Dove però non viene accettata alcuna domanda da parte dei cronisti. Copione identico a quanto accaduto sabato scorso in Piazza della Scala, nel corso della manifestazione delle famiglie arcobaleno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nessuna possibilità di intervistarenel corso del corteo di Libera ain memoria delle vittime delle mafie. Lo staff della neo-segretaria del PD annuncia cheparlerà ai giornalisti solo una volta arrivata in Piazza Duomo. Dove però non viene accettata alcuna domanda da parte dei cronisti. Copione identico a quanto accadutoscorso in Piazza della Scala, nel corso della manifestazione delle famiglie arcobaleno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

