(Di mercoledì 22 marzo 2023)ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 7 per la decisione presa dal pubblico durante un precedente televoto. L’ex concorrente, di recente, ha rilasciato un’intervista per l’ultimo numero del settimanale Chi. Ha ripercorso la sua esperienza, soffermandosi sui rapporti con alcuni dei concorrenti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,spara a zero su: “Vittimismo”ha diviso l’opinione pubblica. La sua presenza al GF Vip 7 è stata accolta con gioia da molti e con astio da altri. Questa esperienza l’ha portata a stringere dei legami intensi con i suoi compagni di avventura. Purtroppo, però, non tutti si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Nicole Murgia delusa da Antonella Fiordelisi: “Provocatrice” #gfvip #gfvip7 #NicoleMurgia #donnalisi #luvana… - Pall_Gonfiato : La #Murgia è tornata sull'esperienza nella casa del #GfVip - IsaeChia : #GfVip 7, Nicole Murgia: “Io sul trono di #UominieDonne? Non c’avevo mai pensato ma…” L’ex Vippona ha svelato perc… - camillajoy43 : Andate ad ascoltare c’è Nicole Murgia e parleranno della televoto e di Sparta in finale #gfvip #incorvassi #oriele - PietrinaPuddu : Dai un'occhiata alla Story di Nicole Murgia! -

A difenderlo è stata l'ex coinquilinaai microfoni del programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Di Miceli: 'Quando si arrabbia si incendia, ma non farebbe male a una ...... Enrico Brignano e Pino Insegno, le attrici Anna Safroncik, Flora Canto e Alessia Navarro, i personaggi televisivi Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e, il coreografo Garrison Rochelle, ..., ai microfoni di Non Succederà Più in onda su Radio Radio, è tornata a parlare dei suoi ex compagni d'avventura al Gf Vip , puntando il dito contro Edoardo Donnamaria . Gf Vip,...

Gf Vip 7, Nicole Murgia: “Daniele Dal Moro violento Assolutamente no! Isa e Chia

Nicole Murgia è stata una delle protagoniste di questa edizione del Gf Vip 7. Intervistata dal settimanale Chi, in edicola oggi, la Vippona ha parlato dell’esperienza nella Casa e di alcuni suoi ...Nicole Murgia, ai microfoni di Non Succederà Più, è tornata a parlare dei suoi ex compagni d'avventura, puntando il dito contro Edoardo Donnamaria.