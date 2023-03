Niccolò Fabi co-conduttore e curatore musicale per una puntata speciale di Capital Records | i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Unradiofonico ed’eccezione per unadi “” in onda venerdì 24 marzo:dalle ore 14.00 sarà infatti due ore in diretta ai microfoni del programma di Radioinsieme a Luca De Gennaro e Mixo per raccontarsi attraverso la sua musica preferita. Il cantautore romano, che in 25 anni di carriera si è imposto tra i più apprezzati del panoramaitaliano, ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso umano e artistico attraverso i brani più significativi e a lui particolarmente cari, grazie a una playlist selezionata ad hoc. Un evento inedito ed emozionante, tra musica e parole, cornice perfetta per presentare anche ...