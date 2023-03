Netflix: al via le riprese di Inganno, la serie con Monica Guerritore! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Netflix e Cattleya hanno annunciato l’avvio delle riprese di Inganno, la serie con protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti Tante sono le serie TV e i film in arrivo su Netflix prossimamente, andando ad espandere un catalogo ormai praticamente immenso per tutti gli appassionati di qualsiasi genere. Fra le ultime notizie arrivateci tramite comunicato stampa da parte della stessa azienda, spicca quella per cui sono partite questa settimana in Costiera amalfitana le riprese di Inganno, la serie esclusiva Netflix prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios), diretta da Pappi Corsicato e con portagonisti Monica Guerritore e Giacomo Giannotti. La ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tramite comunicato stampa,e Cattleya hanno annunciato l’avvio delledi, lacon protagonistiGuerritore e Giacomo Gianniotti Tante sono leTV e i film in arrivo suprossimamente, andando ad espandere un catalogo ormai praticamente immenso per tutti gli appassionati di qualsiasi genere. Fra le ultime notizie arrivateci tramite comunicato stampa da parte della stessa azienda, spicca quella per cui sono partite questa settimana in Costiera amalfitana ledi, laesclusivaprodotta da Cattleya (parte di ITV Studios), diretta da Pappi Corsicato e con portagonistiGuerritore e Giacomo Giannotti. La ...

