Nessuno riesce a resistere nella stanza più silenziosa del mondo per più di un'ora (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel 2015, Microsof t ha costruito la camera anecoica , la stanza più silenziosa del mondo, che si trova nella sede dell'azienda a Redmond, Washington . Questa stanza ha registrato un rumore di fondo medio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel 2015, Microsof t ha costruito la camera anecoica , lapiùdel, che si trovasede dell'azienda a Redmond, Washington . Questaha registrato un rumore di fondo medio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monia415 : @DanieleDalMoro1 In questo tweet tante cose non sono corrette: 1 l’italiano 2 sei uscito a causa dei tuoi atteggia… - GagasgirlI : RT @niky40786498: E comunque raga, come riesce a far incazzare i patrioti #Fedez nessuno mai. Stanno tutti col Gaviscon pronto https://t.… - Angeloventura56 : RT @francdepalo: @GiovaQuez Corte non riconosciuta da Usa contro cui hanno combattuto fino a ieri. Nata a Roma non a New York. Qui Orsini d… - laurakira51 : @pastormarkburns Xke' mi chiedo nessuno riesce ad arrestare Soros il nazista,,Il presidente Trump nn deve mollare ??… - Maximo_thevoice : RT @niky40786498: E comunque raga, come riesce a far incazzare i patrioti #Fedez nessuno mai. Stanno tutti col Gaviscon pronto https://t.… -