(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Fonti della Farnesina hanno confermato all'Adnkronos la liberazione su, oggi, di Tiziano, ildell'Accademia Santa Giulia arrestato il 5 marzo scorso dalla poliziaese con l'accusa di aver sottratto un reperto nel tempio Bakhtapur. "sta bene ed è assistito dal Console Generale, che si trova da ieri di nuovo a Katmandu. Siamo in costante contatto con la famiglia", riferiscono le fonti, aggiungendo di "non poter prevedere, al momento, tempistiche circa il processo, né, conseguentemente, riguardo il rientro in patria".

In Grecia è previsto un permesso specialedal Tribunale ed è possibile anche per i ... Possibile anche in Israele, in Messico, in Guatemala, in Thailandia, in, in India e in Australia. ...In Grecia è previsto un permesso specialedal Tribunale. Nel 2015 il paese ha esteso la ... La maternità surrogata si effettua anche in Messico , in Guatemala , in Thailandia , ine in ...Da capire quale sarà l'esatta contestazione mossa dalla polizia del, che inizialmente aveva ... E si aspettano che il bresciano possa essereentro pochi giorni. A sera il riassunto ...

Nepal: rilasciato su cauzione il professore bresciano Ronchi Il Sannio Quotidiano

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Fonti della Farnesina hanno confermato all’Adnkronos la liberazione su cauzione, oggi, di Tiziano Ronchi, il professore bresciano dell’Accademia Santa Giulia arrestato il 5 ...È stata estesa per altri cinque giorni la misura cautelare per Tiziano Ronchi, il docente di 27 anni arrestato in Nepal ...