Nello Musumeci | Alcune lobby vogliono i meridionali con le pezze al sedere | ma noi faremo questo ponte

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Intervista Huffpost al ministro sulle politiche per il sud, il Pnrr, i migranti, la siccità e la maxi opera sullo Stretto di Messina: "Ci vorrà tempo, non ipotizzo date. Ma se il corridoio europeo si fermasse a Villa San Giovanni sarebbe un vicolo cieco utile soltanto a far brindare gli Stati del Nord Europa"

Presente all'incontro anche, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, che ha sollevato i punti critici sul fronte idrico: "La giornata mondiale dell'acqua è preziosa ...Presente all'incontro anche, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, che ha sollevato i punti critici sul fronte idrico: "La giornata mondiale dell'acqua è preziosa ...Qua la mano e batti un cinque FLOPA noi italiani piacciono da sempre i proclami "sboroni", direbbe un emiliano. Ci piacciono perché contengono il germe di tutto quello che potremmo ...

L’Unione europea dice ben altro e il Ponte sullo Stretto non lo ha mai osteggiato”. Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, un recente passato da governatore ...Tra i partecipanti all'evento, Richard Connor, Editor in Chief Unesco World Water Assessment Programme, Maurizio Martina, vice direttore generale della Fao, Nello Musumeci, ministro per la Protezione ...