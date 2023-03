Nella Sala della Regina, a Roma, Barbano presenta “L’inganno” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma – Giovedì 23 marzo alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà la presentazione del libro “L’inganno” di Alessandro Barbano. Partecipa il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Intervengono, oltre all’autore, Raffaele Piccirillo, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, Vittorio Manes, professore ordinario di Diritto penale presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte costituzionale e professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università Bocconi di Milano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 marzo 2023)– Giovedì 23 marzo alle ore 17, presso ladi Montecitorio, si svolgerà lazione del libro “” di Alessandro. Partecipa il vice presidenteCamera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Intervengono, oltre all’autore, Raffaele Piccirillo, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, Vittorio Manes, professore ordinario di Diritto penale presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Marta Cartabia, Presidente emeritaCorte costituzionale e professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università Bocconi di Milano. L'articolo L'Opinionista.

