Nella Giornata Mondiale dell'Acqua l'Assemblea capitolina ha approva la mozione per sua adesione ufficiale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Oggi come ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua istituita nel 1992 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e prevista nell'Agenda 21 con l'obiettivo di ridurne lo spreco e sensibilizzare ad assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Presentata dai Consiglieri Nando Bonessio e Alessandro Luparelli del Coordinamento Verdi-Sinistra e dal Presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri del Gruppo PD, ieri l'Assemblea capitolina ha approvato la mozione con cui si invita Roma Capitale a aderire al "World Water Development Report" (Rapporto sullo Sviluppo delle Risorse Idriche Mondiali) allo scopo di fornire alle Istituzioni strumenti per formulare e implementare politiche idrologiche sostenibili.

