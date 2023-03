Nel Pd è già guerra di poltrone. Tensione Schlein-Bonaccini per i capigruppo (Di mercoledì 22 marzo 2023) La trattativa interna al Partito democratico sulla scelta delle presidenze dei gruppi di Camera e Senato è ancora in stand by. La telefonata di domenica fra la segretaria Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini non è servita a sciogliere i nodi. Nell'area del governatore dell'Emilia Romagna, infatti, cresce il fronte del no all'ipotesi di lasciare entrambe le presidenze alla maggioranza. Il mantra dei parlamentari che guardano a Bonaccini è smepre «in ogni caso, decide Stefano». A questo, tuttavia, viene aggiunto che «l'ipotesi di lasciare entrambi i capigruppo alla maggioranza del partito non può essere presa in considerazione. Non è mai successo», viene spiegato, «nemmeno quando a vincere è stato Matteo Renzi con oltre il 70%». L'ex sindaco di Firenze, infatti, diventato segretario del Pd lasciò alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) La trattativa interna al Partito democratico sulla scelta delle presidenze dei gruppi di Camera e Senato è ancora in stand by. La telefonata di domenica fra la segretaria Ellye il presidente Stefanonon è servita a sciogliere i nodi. Nell'area del governatore dell'Emilia Romagna, infatti, cresce il fronte del no all'ipotesi di lasciare entrambe le presidenze alla maggioranza. Il mantra dei parlamentari che guardano aè smepre «in ogni caso, decide Stefano». A questo, tuttavia, viene aggiunto che «l'ipotesi di lasciare entrambi ialla maggioranza del partito non può essere presa in considerazione. Non è mai successo», viene spiegato, «nemmeno quando a vincere è stato Matteo Renzi con oltre il 70%». L'ex sindaco di Firenze, infatti, diventato segretario del Pd lasciò alla ...

