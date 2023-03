“Neanche al circo equestre” | Conte sbertucciato sui social per la gaffe sul “delitto Andreotti” video

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “al”. Giovanni Donzelli aveva appena messo il dito nella piaga delle opposizioni divise, frantumate, artefici di ben 4 risoluzioni in vista del consiglio europeo. “Siete divisi su tutto”. In una parola, alla frutta. E in effetti è bastato lo sconclusionato intervento di Giuseppealla Camera per innescare l’irrisione anche da parte di chi in teoria dovrebbe-potrebbe fare asse con lui per contrastare il governo Meloni. Invece…altro che campo largo… . Giuseppeviene letteralmente “massacrato” dal Terzo Polo per bocca di Daniela Ruffino, deputato Az-Iv. “Uno spettacolo, comealdei tempi più belli, ascoltare Giuseppe, fra i migliori trapezisti prodotti dalla politica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosy_primavera : @Cambiacasacca Nardella non starebbe bene neanche in un circo equestre - M77126Valentina : @cagagatsu @CasuMiky Lei deve smettere di guardare avanti un altro e le consiglio di guardarsi il #GFvip attentamen… - cupidoydesamor : RT @c1k9p: Ormai nelle clip non menzionano neanche più il nostro # a rosicooooo vi hanno smontato il circo #oriele - c1k9p : Ormai nelle clip non menzionano neanche più il nostro # a rosicooooo vi hanno smontato il circo #oriele - Quantisticalux : @AndreaDianetti Sai perchè quelli del Van vengono sempre censurati?Microfoni spenti,telecamere oscurate..e beh sono… -

A un certo punto non ci provavopiù a fare l'attrice e ho trovato altri modi per essere artista, alo in tv. Coglievo al volo ogni occasione che avevo per essere me stessa. Ho ...Insieme all'indimenticabile concerto tutto esaurito alMassimo di Roma del 7 luglio del 2022 ... puntavamo a non ricevere insulti" Måneskin: "La droga Ormai non beviamopiù" Måneskin: un ...dimostrare, stagione dopo stagione, chi tra lei e il fidanzato, il norvegese re della ... Mikaela Shiffrin ha deciso di prendersi tutta la scena delBianco - lei che non ha più niente ...

"Neanche al circo equestre": Conte sbertucciato sui social per la ... Secolo d'Italia

E questa è solo una delle tante delusioni. A un certo punto non ci provavo neanche più a fare l’attrice e ho trovato altri modi per essere artista, al circo o in tv. Coglievo al volo ogni occasione ...Mikaela ha scelto la connazionale Harjo, veterana del Circo Bianco, per completare lo staff tutto al femminile. "Karin è una dei tecnici più capaci che io conosca" ...