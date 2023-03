‘Ndrangheta in Emilia, chiesto il processo per un avvocato che ha offeso un pentito in aula chiamandolo “finocchio” (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’avvocato Antonio Piccolo del foro di Bologna, legale di alcuni imputati nei processi di mafia AEmilia e Grimilde, è accusato di intralcio alla giustizia e utilizzazione di segreto d’ufficio. A chiedere il suo rinvio a giudizio è la Procura di Reggio Emilia e l’udienza preliminare davanti al Gip si terrà nel mese di maggio. Il procuratore Gaetano Paci e la sostituta procuratrice Maria Rita Pantani contestano a Piccolo le sue domande e le sue affermazioni pronunciate nel corso di due udienze estive del processo Grimilde, il 27 giugno e il 4 luglio 2022. In Corte d’Assise a Reggio Emilia deponeva il collaboratore Antonio Valerio, spina nel fianco della cosca Emiliana di ‘Ndrangheta Sarcone/Grande Aracri. Nel controesame condotto dall’avvocato Piccolo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Antonio Piccolo del foro di Bologna, legale di alcuni imputati nei processi di mafia Ae Grimilde, è accusato di intralcio alla giustizia e utilizzazione di segreto d’ufficio. A chiedere il suo rinvio a giudizio è la Procura di Reggioe l’udienza preliminare davanti al Gip si terrà nel mese di maggio. Il procuratore Gaetano Paci e la sostituta procuratrice Maria Rita Pantani contestano a Piccolo le sue domande e le sue affermazioni pronunciate nel corso di due udienze estive delGrimilde, il 27 giugno e il 4 luglio 2022. In Corte d’Assise a Reggiodeponeva il collaboratore Antonio Valerio, spina nel fianco della coscana diSarcone/Grande Aracri. Nel controesame condotto dall’Piccolo, ...

