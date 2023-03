NBA | Ja Morant verso il rientro in campo | “Ora sarò più responsabile”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo le note vicende che hanno dipinto il caso Jafino a farlo diventare di pubblico dominio, ora la situazione sembra lentamente rientrare. Il giocatore dei Memphis Grizzlies era stato sospeso per 8 partite dalla franchigia dopo la famosa live su Instagram in cuisi mostrava all’interno di uno strip club di Denver ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : #JaMorant davanti alla stampa alla vigilia del suo possibile ritorno in campo Le parole del giocatore #NBA dopo lo… - sportli26181512 : NBA, Ja Morant dice la sua: 'Mai avuto problemi con l'alcool, basta club e social': Ja Morant è tornato ad allenars… - bball_evo : NBA ???? - Coach Jenkins ha dichiarato che spera di avere a disposizione Ja Morant per il match di mercoledì contro H… - sportli26181512 : NBA, Ja Morant pronto al rientro dopo la sospensione: in campo contro Houston: Tornato in gruppo nelle scorse ore a… - BasketUniverso : VIDEO: MORANT torna a vedere Memphis e fa subito lo SHOW -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiJachiede scusa: le reazioni del mondoL'All - Star dei Grizzlies, sospeso per almeno due gare da parte di Memphis dopo aver messo ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiJachiede scusa: le reazioni del mondoL'All - Star dei Grizzlies, sospeso per almeno due gare da parte di Memphis dopo aver messo in mostra sui ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti HIGHLIGHTSMemphis batte Golden State, 8 in fila per i Sixers I Grizzlies senza Jacondannano gli Warriors all'ennesima sconfitta in ...

NBA, Ja Morant dice la sua: "Mai avuto problemi con l'alcool, basta club e social" Sky Sport

NBA - La stella dei Memphis Grizzlies Ja Morant è pronto al rientro in campo dopo le 8 giornate di sospensione per i guai fuori dal campo e il video con la pist ...Ja Morant è tornato ad allenarsi con i Memphis Grizzlies, parlando con la stampa per la prima volta dopo la sospensione. "Sono stato in Florida per due settimane ma non significa che io sia completame ...