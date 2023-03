NBA | i risultati della notte 21 marzo | Paolo Banchero pazzesco | sfiora la tripla doppia nella vittoria di Orlando

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si sono completate da poco le sei partite disputateper la regular season 2022-2023NBA, che sta per volgere al termine in vista dei playoff che inizieranno a breve. Non sono mancate le grandi emozioni che ci hanno regalato i campioni che militanoLega cestistica più famosa al mondo: facciamo quindi un breve recap di quanto accaduto al di là dell’Oceano Atlantico. Successo interno degliMagic sui Washington Wizards per 122-112. Padroni di casa a +1 alla prima sirena (26-25), con Washington che rimane ancora indietro prima del riposo di metà partita (60-56).ripresa gli ospiti hanno un sussulto e mettono il naso davanti (87-88), manon molla e piazza nel finale lo strappo decisivo per aggiudicarsi il match col punteggio di ...

Scariolo, che nella sua esperienzaha visto "small ball", quintetti piccoli, quest'anno ha ... Questa abbondanza ha datoanche per l'Olimpia quest'anno, in parte per scelta, in parte per ...Colpo esterno di Chicago (34 - 37) che vince 109 - 105 dopo due tempi supplementari a Philadelphia (48 - 23). I Bulls realizzano uno deipiù sorprendenti della serata, interrompendo a 8 la striscia di successi in fila dei Sixers. A trascinare la squadra dell'Illinois alla quinta vittoria nelle ultime sei gare sono i 26 ...La prestazione da cinema di Randle non basta ai Knicks (42 - 31) che steccano a livello difensivo e si fanno superare davanti ai propri tifosi dai rimaneggiati Timberwolves (36 - 37), privi della ...

Incontro tra Nets e Cavaliers che vede la quarta vittoria consecutiva di quest'ultimi che controllano agevolmente tutto il match al Barclays Center. In vantaggio per tre quarti di gara (45-71 il ...