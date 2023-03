Nba | Banchero trascina i Magic contro Washington Ansia Clippers per George

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Paolosfiora la tripla doppia e indossa la veste deltore nel successo di Orlando su(122-112). L’italoamericano mette a referto 18 punti, 9 rimbalzi e otto assist in 37 minuti. Ai Wizards non basta un intero quintetto in doppia cifra, guidato dai 30 punti di Kristaps Porzingis. Sebrilla, gli altri non stanno a guardare: in evidenza anche i 22 punti di Harris, i 20 di Franz Wagner, i 17 di Fultz e i 14 di Carter Jr (9 i rimbalzi). Poi dalla panchina ne arrivano 16 da Anthony e 15 da Moritz Wagner. Arriva il successo dei Celtics, secondi a Est, che si impongono sul parquet dei Kings per 132-109 con Jayson Tatum che si ferma a quota 36 (8 i rimbalzi), mentre Brown ne aggiunge 27. Finisce con un netto 109-132 nonostante un Sabonis in tripla doppia (16 punti, 13 rimbalzi e 12 assist). ...