Nazionale, verso Italia-Inghilterra: le ultime sulle scelte di Mancini (Di mercoledì 22 marzo 2023) Siamo giunti alla vigilia del match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. L’Italia affronterà l’Inghilterra, allo Stadio Maradona di Napoli; il CT Roberto Mancini non avrebbe ancora compiuto le scelte definitive su quale sarà la formazione che scenderà in campo. Italia-Inghilterra, Mancini dovrà sciogliere alcuni dubbi Nel mezzo potrebbe esserci la conferma del trio campione d’Europa, composto da Barella, Jorginho e Verratti. Mentre per gli altri reparti sarebbe diversi i dubbi del tecnico, che probabilmente saranno sciolti a poche ore dal fischio di inizio del match. Italia-Inghilterra, Scamacca-Retegui e gli altri ballottaggi Roberto Mancini tiene ancora tutti sulle spine a ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Siamo giunti alla vigilia del match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. L’affronterà l’, allo Stadio Maradona di Napoli; il CT Robertonon avrebbe ancora compiuto ledefinitive su quale sarà la formazione che scenderà in campo.dovrà sciogliere alcuni dubbi Nel mezzo potrebbe esserci la conferma del trio campione d’Europa, composto da Barella, Jorginho e Verratti. Mentre per gli altri reparti sarebbe diversi i dubbi del tecnico, che probabilmente saranno sciolti a poche ore dal fischio di inizio del match., Scamacca-Retegui e gli altri ballottaggi Robertotiene ancora tuttispine a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - MinisteroDifesa : 'Nell'immagine del corteo che sfilò per le strade 3 anni fa non c'è solo dolore.C'è il primo passo dell'Italia vers… - Attilio_DErcole : RT @Boboj29: Mi e' stato detto,uno che tifa Juve non deve parlare della Nazionale.Perche' non dovrei puntare il dito d'accusa verso un CT,d… - cianchetto4 : @weirdgio @capuanogio Roma Juventus, cori razzisti chiaramente udibili verso Kean e Kostic. Chi ne ha parlato? NESS… - liberainfo : RT @CGILModena: ?? RICORDARE PER COSTRUIRE UN FUTURO DI LEGALITÀ #Milano - Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle… -