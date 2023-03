Nave inclinata per il forte vento a Edimburgo | diversi i feriti – IL VIDEO

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Siamo nella capitale della Scozia, a, dove unasi èmentre si trovava in un bacino di carenaggio, all’interno del porto della città. A seguito dell’incidente, su cui sono ancora in corso le operazioni di soccorso, molte persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate., a Leith in corso di salvataggi Come riportato da SkyTG24, è al momento in corso un’importante operazione di salvataggio nell’Imperial Dock di Leith, dopo che lasi èsul suo lato destro. Con lada ricerca Petrel ancoradi 45 gradi, sono presenti sul posto ambulanze, vigili del fuoco, guardia costiera e un elisoccorso per aiutare i 25. Emergency services have been called to ...

Una nave si è inclinata su un fianco a causa del forte vento in un bacino di carenaggio nel porto di Edimburgo, in Scozia, causando il ferimento di 25 persone, di cui 15 che sono state ricoverate in ospedale. Le immagini pubblicate sui social media mostrano la nave inclinata di 45 gradi.

Adam McVeigh, un funzionario locale, ha twittato che è stato spostato da forti venti. La nave di 76 metri (250 piedi) è la Petrel.