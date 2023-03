Nautica | Monaco Ocean Week | l’industria si mobilita per un futuro sostenibile

(Di mercoledì 22 marzo 2023)dellasiper un. È sotto l’egida dell’iniziativa ‘, Capital of Advanced Yachting’ che lo Yacht Club deorganizza lo Yachting Day in occasione della 6a(20-26 marzo 2023). “delladeve affrontare grandi cambiamenti. E’ diventato ormai inevitabile intraprendere un percorso di modernizzazione e gli operatori del settore si sonoti per intraprendere un percorso di evoluzione attraverso la ricerca e l’introduzione di nuove soluzioni”, afferma Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club dee presidente del cluster yachting di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Nautica, Monaco Ocean Week: industria si mobilita per futuro sostenibile - infoiteconomia : Nautica, Monaco Ocean Week: industria si mobilita per futuro sostenibile -

LA SPEZIA - Laitaliana continua a navigare sulla rotta del successo. Un successo di portata mondiale, che ... oltre quelli già esistenti nelle Americhe e nelle Baleari, anche in Emea (e ...Sanlorenzo , operatore delladi lusso, ha chiuso il 2022 con un risultato netto di gruppo pari a 74,2 milioni di euro, in ... anche in Emea (e Costa Azzurra) e Apac. Per quest'ultimo ...... accordi che consentiranno di rivoluzionare l'intera industria. La rotta tracciata nella ... oltre quelli già esistenti nelle Americhe e nelle Baleari, anche in EMEA (e Costa Azzurra) e ...

Nautica, Monaco Ocean Week: industria si mobilita per futuro ... LAPRESSE

L’industria della nautica si mobilita per un futuro sostenibile. È sotto l’egida dell’iniziativa ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’ che lo Yacht Club de Monaco organizza lo Yachting Day in ...LA SPEZIA - La nautica italiana continua a navigare sulla rotta del successo. Un successo di portata mondiale, che consente alla nostra cantieristica di conquistare posizioni sempre ...