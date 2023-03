Naufragio di Cutro, le ultime immagini del barcone prima della tragedia: il video di Frontex in mano alla procura (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un video diffuso da Frontex, e ora in mano alla procura di Crotone, immortala per l’ultima volta il barcone naufragato nelle acque di Cutro il 26 febbraio scorso. Nel video, anticipato dal Corriere della Sera, si vede il caicco ancora intero con “all’interno” i migranti: oltre 180 quelli a bordo, almeno 88 i morti finora. All’inizio del video l’areo di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è molto lontano e si vede solo una macchiolina più chiara rispetto al mare intorno. Poi l’areo mano a mano si avvicina. Inizialmente in coperta non si vede nessuno, poi appare una persona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Undiffuso da, e ora indi Crotone, immortala per l’ultima volta ilnaufragato nelle acque diil 26 febbraio scorso. Nel, anticipato dal CorriereSera, si vede il caicco ancora intero con “all’interno” i migranti: oltre 180 quelli a bordo, almeno 88 i morti finora. All’inizio dell’areo di, l’Agenzia europeaguardia di frontiera e costiera, è molto lontano e si vede solo una macchiolina più chiara rispetto al mare intorno. Poi l’areosi avvicina. Inizialmente in coperta non si vede nessuno, poi appare una persona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

