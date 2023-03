Naufragio Cutro, sale ad 88 il bilancio delle vittime (Di mercoledì 22 marzo 2023) commenta Il bilancio delle vittime del Naufragio di Cutro, avvenuto il 26 febbraio, è salito a 88 morti. Lo rende noto la Prefettura di Crotone. Le attività di ricerca, coordinate dalla Direzione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 marzo 2023) commenta Ildeldi, avvenuto il 26 febbraio, è salito a 88 morti. Lo rende noto la Prefettura di Crotone. Le attività di ricerca, coordinate dalla Direzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Ad un mese dal naufragio di #Cutro il governo non ha ancora dato una ricostruzione dettagliata su quanto accaduto.… - fattoquotidiano : Naufragio di Cutro, Frontex: “Segnalammo interrogativi sul barcone, come gestirlo era un compito dell’Italia” - elio_vito : Dopo il naufragio di Cutro Meloni aveva detto che era sbagliato chiamare in causa il Decreto ONG perché in quel tra… - ManlioMessina : RT @GioMaiorano_: Esprimo vicinanza a nome mio e di @FratellidItalia alla #GuardiaCostiera per le troppe allusioni e accuse ingiustamente r… - FratellidItalia : RT @GioMaiorano_: Esprimo vicinanza a nome mio e di @FratellidItalia alla #GuardiaCostiera per le troppe allusioni e accuse ingiustamente r… -