Nascite ai minimi | nuovo record nei dati Istat L’immigrazione è ai livelli pre-Covid | ma anche le donne straniere fanno meno figli

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La dinamica demografica negativa dell’Italia non è una novità. Iper il 2022 confermano la parabola discendente: al 31 dicembre c’erano 179 mila residenti inrispetto all’inizio dell’anno. Quanto al saldo naturale, “è fortemente negativo”, scrive l’Istituto. Per la prima volta dall’Unità d’Italia le nuovesono sotto le 400 mila (392.598), mentre i morti sono stati 713 mila: se escludiamo il 2020 del-19, è ilnegativo dal dopoguerra ad oggi. Il saldo dei nuovi ingressi è invece positivo grazie a un’immigrazione in lieve ripresa dopo lo stallo dovuto alla pandemia: 361 mila le nuove iscrizioni all’anagrafe, 132 mila le cancellazioni per espatrio. Ma il surplus di 229 mila residenti non è comunque sufficiente. I ...

... indetto da SLAI Cobas, verranno garantiti i serviziessenziali : Servizi Demografici ed Elettorali " Stato Civile : saranno garantiti i servizi di denuncee decessi; Polizia Locale: ...... anche per effetto dell'invecchiamento della popolazione e del calo delle, saranno come ...tipologia prevista dai quadri ministeriali che consentirebbe in sostanza di bypassare i numeri...Per aiutare le famiglie e incentivare le- ormai aitermini - servono servizi capillari, con posti sufficienti e con orari flessibili. Per questo l'amministrazione comunale ha votato il via libera al testo riformista del ...

Minore il contributo dell’immigrazione alle nascite: “Le boomers straniere, le cittadine straniere residenti che finora hanno parzialmente riempito i “vuoti” di popolazione femminile ravvisabili nella ...Il punto nascita è rimbalzato sul tavolo della discussione a seguito ... un figlio e poterlo far nascere in sicurezza nell’ospedale del territorio, non siano minimamente considerati. La direttrice ...