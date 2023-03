Nasce l’amore nel salotto tv: a ‘Delietta Gol’ Luisa Esposito di Made in Sud conquista il giornalista Pompameo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLuisa Esposito, volto noto della tivù italiana, pare abbia deciso di abbandonare per una sera la sua compagna di schermo nel duo comico Sex and the Sud che ha spopolato con Made in Sud, per lanciarsi come opinionista sportiva nella trasmissione Delietta Gol in onda in Campania su PrimaTivvù, canale 17 del digitale. Grintosa nelle sue vesti di tifosa del Napoli, pare che l’attrice già dalla sua prima puntata abbia fatto breccia non solo nel cuore degli spettatori, ma anche in quello del giornalista Angelo Pompameo. Qualcuno ricorda anche le battute di Luisa con Dries Mertens durante il ritiro del Napoli a Dimaro qualche anno fa, con il gossip che si alzava nell’aria smentito poi dalla stessa attrice. E anche stavolta dalla querelle pare sia nato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, volto noto della tivù italiana, pare abbia deciso di abbandonare per una sera la sua compagna di schermo nel duo comico Sex and the Sud che ha spopolato conin Sud, per lanciarsi come opinionista sportiva nella trasmissione Delietta Gol in onda in Campania su PrimaTivvù, canale 17 del digitale. Grintosa nelle sue vesti di tifosa del Napoli, pare che l’attrice già dalla sua prima puntata abbia fatto breccia non solo nel cuore degli spettatori, ma anche in quello delAngelo. Qualcuno ricorda anche le battute dicon Dries Mertens durante il ritiro del Napoli a Dimaro qualche anno fa, con il gossip che si alzava nell’aria smentito poi dalla stessa attrice. E anche stavolta dalla querelle pare sia nato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sosolosenza : @spartacvs @giuliocavalli Ma scherzi? Con l'adozione rinunci a scegliere un bambino, con un contratto invece puoi s… - DelwennA_Ocean8 : RT @stelle_lune: L'amore e una sorgente che nasce nel cuore e, diventa fiume, si ingrandisce sempre piu', per raggiungere il suo mare e con… - VinceBilotta : AMARE NON SIGNIFICA FAR DIPENDERE LA NOSTRA FELICITA’ DAL NOSTRO PARTNER; SIGNIFICA SOLO DECIDERE DI STARE CON ESSO… - Fili45803346 : qualche modo o metodo per i singoli, altrimenti si può parlare di discriminazione per l'uomo etero. Singoli che sup… - DFSSte : @distefanoTW Non si tratta di atto d’amore: chi adotta è mosso egoisticamente dal desiderio di essere genitore prim… -