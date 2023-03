(Di mercoledì 22 marzo 2023) Una cinquantenne aretina in azione, tra settembre 2022 e marzo 2023 , aiutata da una complice La donna già condannata a 11 anni per omicidio preterintenzionale con lo stesso modus operandi

Una cinquantenne aretina in azione, tra settembre 2022 e marzo 2023 , aiutata da una complice La donna già condannata a 11 anni per omicidio preterintenzionale con lo stesso modus operandi

Narcotizza e poi rapina gli anziani, bottino da 160 mila euro: arrestata LA NAZIONE

