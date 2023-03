Napoli, si ferma Bereszynski con la Polonia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Napoli, rientro anticipato per Bereszynski dagli impegni con la nazionale: il difensore polacco si ferma per infortunio Brutte notizie per Fernando Santos, commissario tecnico della Polonia. Secondo quanto riportato da sport.tvp.pl, Bartosz Bereszynski, terzino del Napoli in prestito dalla Sampdoria, ha subito una botta al ginocchio in allenamento che lo costringerà a saltare le partite contro Repubblica Ceca e Albania. Il suo ritorno in campo è previsto tra due settimane, durante le quali il classe ’92 svolgerà un percorso di riabilitazione assieme allo staff della Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023), rientro anticipato perdagli impegni con la nazionale: il difensore polacco siper infortunio Brutte notizie per Fernando Santos, commissario tecnico della. Secondo quanto riportato da sport.tvp.pl, Bartosz, terzino delin prestito dalla Sampdoria, ha subito una botta al ginocchio in allenamento che lo costringerà a saltare le partite contro Repubblica Ceca e Albania. Il suo ritorno in campo è previsto tra due settimane, durante le quali il classe ’92 svolgerà un percorso di riabilitazione assieme allo staff della Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmionapoli : Bereszynski: il polacco si ferma a causa di un infortunio, ecco le sue condizioni - secrethjstory : questo diventerà il mio thread di viaggio (napoli’s version) e l’esperienza inizia benissimo con la sicurezza che m… - oikos_ange : In Champions il Napoli si ferma ai gironi ma in Campionato arriva lotta a lotta con la Juve per lo scudetto Il Nap… - oikos_ange : Si ferma contro il Dnipro per un furto subito nella partita in Ucraina Arriva 5 in campionato quindi in Europa Leag… - mbx1900 : @ontherailaway @FinVomero @St4tlerWaldorf Sarebbero inutili. Da noi poi creerebbero problemi enormi di costruzione.… -