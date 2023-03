Napoli, senti Kolo Muani: “Sogno di giocare in un grande club. In estate… (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’obiettivo del Napoli Randal Kolo Muani dichiara che sogna di giocare in un grande club e si vedrà in estate il suo futuro Randal Kolo Muani è presente nella lista degli osservati speciali del Napoli per sostituire Victor Osimhen, qualora il nigeriano dovesse andare via in estate. L’attaccante francese torna a vestire la maglia della Nazionale francese tre mesi dopo la finale dei Mondiali. Al 121? della finalissima, il goleador dell’Eintracht Francoforte sfiorò il goal vittoria, fermato sul più bello dal Dibu Martinez: episodio che ha dato il là al trionfo dell’Argentina di Lionel Messi. Ai microfoni de L’Equipe, Kolo Muani ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non vedevo l’ora di questo momento, è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’obiettivo delRandaldichiara che sogna diin une si vedrà in estate il suo futuro Randalè presente nella lista degli osservati speciali delper sostituire Victor Osimhen, qualora il nigeriano dovesse andare via in estate. L’attaccante francese torna a vestire la maglia della Nazionale francese tre mesi dopo la finale dei Mondiali. Al 121? della finalissima, il goleador dell’Eintracht Francoforte sfiorò il goal vittoria, fermato sul più bello dal Dibu Martinez: episodio che ha dato il là al trionfo dell’Argentina di Lionel Messi. Ai microfoni de L’Equipe,ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non vedevo l’ora di questo momento, è ...

