Napoli | Sarri vuole portarti via un giocatore simbolo! Le ultime

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Non ci sono dubbi nel definire Milinkovic Savic uno dei centrocampisti più decisivi del nostro campionato, capace di portare alla Lazio giocate di altissima qualità, reti importanti e assist di cui a beneficiare è spesso e volentieri Ciro Immobile. Secondo il Corriere dello Sport, la società biancoceleste potrebbe essere costretta a cedere la sua punta di diamante, con Maurizioche andrebbe a perdere una risorsa fondamentale per quel che riguarda la fonte di gioco. Lotito e Tare non vogliono farsi trovare impreparati e per questo motivo hanno già avviato i contatti con l’allenatore toscano per risolvere una eventuale cessione di Milinkovic Savic. Una delle piste vagliate porta aldi Luciano Spalletti, da cui molti club vogliono attingere per migliorare il livello della propria rosa. Chi sarà ilricercato ...

Comunque mi piace molto anche, e Sacchi guardando più indietro. Tutti hanno una cosa in ... - È illa squadra che oggi gioca il calcio più bello 'Ilè senz'altro la sorpresa del ..., Frosinone, Catanzaro, Catania: in ogni categoria una squadra ha preso il largo da subito, ... e maestri illustri nel curriculum: 'In C sono stato allenato sia dache da Sottil. Il primo ...Commenta per primo Maurizioha fretta di muoversi sul mercato con un'idea ben chiara in testa: 'L'identità che ti danno i ...da Piotr Zielinski che potrebbe anche lui lasciare ilin estate.

qualora i biancocelesti dovessero sbagliare una partita (i ragazzi di Sarri hanno comunque gli impegni, non semplici, con Juve ed Inter) ecco che il Napoli potrebbe anche festeggiare la vittoria dello ...Naturale che lo stesso Maurizio Sarri si aspetti, in caso di piazzamento finale ai ... tra i nomi fatti a Lotito per la prossima stagione ci sarebbe anche un giocatore che milita nel Napoli: il ...