Napoli: meno librerie e aumentano le pizzerie (Di mercoledì 22 marzo 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 21 marzo all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Giovani turiste tedesche attendono, a Capodichino, l’aereo per rientrare in Germania. Un cronista tv si avvicina e chiede quale ricordo porteranno con sé. Corale risposta, in un italiano preciso, ”che Napoli è una città dove si mangia soltanto…”. L’aveva capito da tempo il sindaco Gaetano Manfredi quando, insediandosi a Palazzo san Giacomo l’ottobre 2021, disse che il primo rischio da evitare era che la città diventasse una “friggitoria a cielo aperto” con decumani, centro antico e storico impregnati di odori non sempre gradevoli, stravolgenti l’identità tradizionale dei luoghi. Tutta una discesa in poco tempo: si legge sempre meno ma crescono a dismisura “cultura e culto consumistico del cibo”. PROBLEMA ITALIANO. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 21 marzo all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Giovani turiste tedesche attendono, a Capodichino, l’aereo per rientrare in Germania. Un cronista tv si avvicina e chiede quale ricordo porteranno con sé. Corale risposta, in un italiano preciso, ”cheè una città dove si mangia soltanto…”. L’aveva capito da tempo il sindaco Gaetano Manfredi quando, insediandosi a Palazzo san Giacomo l’ottobre 2021, disse che il primo rischio da evitare era che la città diventasse una “friggitoria a cielo aperto” con decumani, centro antico e storico impregnati di odori non sempre gradevoli, stravolgenti l’identità tradizionale dei luoghi. Tutta una discesa in poco tempo: si legge semprema crescono a dismisura “cultura e culto consumistico del cibo”. PROBLEMA ITALIANO. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #ADL ai giornalisti in conferenza stampa alla Prefettura di #Napoli: 'Chiedete alla elegantissima signora von der L… - TheSouthernist : @FINOALL30254302 @ParticipioPart Infatti sto dicendo, non esiste una norma, per questo non puoi dire quanto valesse… - NCN_it : Dall’Inghilterra – Osimhen, il Napoli fissa il prezzo: non meno di 170 milioni di euro #Osimhen #Napoli #prezzo… - SeEarn : Dall’Inghilterra – Osimhen, il Napoli fissa il prezzo: non meno di 170 milioni di euro #Osimhen #Napoli #prezzo… - Salvato51707026 : @parens12 @AlbertoDElia12 @DiegoDeLucaTwit Poi ci arrivi anche tu forse... Volete fare gli scienziati?i giuristi? V… -