Napoli | killer di Checco si mimetizza tra la folla e finge di prestare soccorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MichiVulpi : RT @sruotolo1: #camorra La vittima, Francesco Pio, incolpevole, aveva solo 18 anni. Il killer ha 20 anni. La vittima sognava di aprirsi una… - ilmessaggeroit : Francesco Pio Valda, chi è il presunto killer del lungomare di Napoli: il padre fu ucciso dalla camorra - BlowbackFranz : RT @NotizieFrance: Omicidio a Napoli, fermato il killer: è un 20enne di Barra figlio di camorrista ucciso in un agguato. Sui social compass… - liberitutti78 : RT @sruotolo1: #camorra La vittima, Francesco Pio, incolpevole, aveva solo 18 anni. Il killer ha 20 anni. La vittima sognava di aprirsi una… - Danitrust : RT @sruotolo1: #camorra La vittima, Francesco Pio, incolpevole, aveva solo 18 anni. Il killer ha 20 anni. La vittima sognava di aprirsi una… -

Anche perché il'si stava allontanando dallo chalet dove era avvenuta la lite ed era nei ... A parlare è il capo della Squadra Mobile diAlfredo Fabbrocini che in una conferenza stampa ...... ecco chi è Franceco Pio Valda, ildi Mergellina Manuela Galletta 21 Marzo 2023 Per l'omicidio è stato condotto in carcere, su decreto di fermo della procura di(pm Antonella Fratello ...L'episodio allunga la già interminabile scia di giovani vite spezzate dalla criminalità, ae ... 'Il fermo del presuntodi Francesco Pio, un ragazzo poco più grande di lui, rimanda a un ...

Omicidio a Napoli, fermato presunto killer: è un 20enne di Barra figlio di un camorrista ucciso in agguato ilmattino.it

Quest'ultimo, 18 anni, è stato freddato da un colpo di arma da fuoco esploso al culmine di una lite per futili motivi, la notte tra domenica e lunedì scorsi, davanti a un chiosco sulla strada degli ...E parla di Francesco, il 18enne napoletano ucciso a Mergellina. Omicidio Napoli, polizia cerca il killer che ha ucciso Francesco nei video delle telecamere agli chalet Caccia al killer che ha ucciso ...