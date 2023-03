Napoli, infortunio in nazionale: le condizioni e i tempi di recupero (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la vittoria roboante alllo Stadio Olimpico Grande Torino, i calciatori del Napoli sono partiti con le rispettive nazionali per gli impegni europei e internazionali. Sono ben 16 gli azzurri che hanno lasciato Castel Volturno per raggiungere i propri Paesi e preparare le sfide. Per il rush finale, Spalletti spera di recuperare tutti i calciatori con noie fisiche ma ora deve fare i conti con un altro stop che potrebbe cambiare le carte in tavola. Bereszynski Napoliinfortunio Bereszynski: out due settimane Non arrivano buone notizie, però, dal ritiro della Polonia. Bartosz Bereszynski, terzino destro arrivato a gennaio in prestito al posto di Alessandro Zanoli, si è fermato per infortunio durante i primi allenamenti con la nazionale polacca. A causa di un infortunio, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la vittoria roboante alllo Stadio Olimpico Grande Torino, i calciatori delsono partiti con le rispettive nazionali per gli impegni europei e internazionali. Sono ben 16 gli azzurri che hanno lasciato Castel Volturno per raggiungere i propri Paesi e preparare le sfide. Per il rush finale, Spalletti spera di recuperare tutti i calciatori con noie fisiche ma ora deve fare i conti con un altro stop che potrebbe cambiare le carte in tavola. BereszynskiBereszynski: out due settimane Non arrivano buone notizie, però, dal ritiro della Polonia. Bartosz Bereszynski, terzino destro arrivato a gennaio in prestito al posto di Alessandro Zanoli, si è fermato perdurante i primi allenamenti con lapolacca. A causa di un, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Napoli, infortunio in nazionale: le condizioni e i tempi di recupero - NapoliFCNews : UFFICIALE – Lazio, frattura della mano per Pedro: i tempi di recupero #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - MrcMra81 : RT @napoli_network: Tegola #Napoli, infortunio per un nazionale. - Guidolino8 : RT @napoli_network: Tegola #Napoli, infortunio per un nazionale. - armcopp : RT @napoli_network: Tegola #Napoli, infortunio per un nazionale. -