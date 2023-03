Napoli, è febbre scudetto: a Trinità degli Spagnoli i murales degli azzurri (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non soltanto il cielo è sempre più blu (o azzurro) a Napoli ma anche le strade. A Trinità degli Spagnoli, in pieno centro storico, ecco i murales di Juan Pablo Gimenez, realizzati con la tecnica dell’aerografo, con protagonisti gli undici di mister Spalletti. I ritratti di Raspadori, Simeone, il bomber Osimhen, Anguissa, Lobotka, l’asso Kvara, capitan Di Lorenzo, il granitico Kim e, ovviamente, Diego Armando Maradona restituiscono la cifra di un entusiasmo mai così alto da trent’anni. La febbre scudetto sale sempre più in città e l’omaggio dei Quartieri Spagnoli fa da termometro ad una temperatura destinata a diventare rovente sino al fatidico 4 giugno, ultima di serie A in cui il Napoli affronterà la Sampdoria. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non soltanto il cielo è sempre più blu (o azzurro) ama anche le strade. A, in pieno centro storico, ecco idi Juan Pablo Gimenez, realizzati con la tecnica dell’aerografo, con protagonisti gli undici di mister Spalletti. I ritratti di Raspadori, Simeone, il bomber Osimhen, Anguissa, Lobotka, l’asso Kvara, capitan Di Lorenzo, il granitico Kim e, ovviamente, Diego Armando Maradona restituiscono la cifra di un entusiasmo mai così alto da trent’anni. Lasale sempre più in città e l’omaggio dei Quartierifa da termometro ad una temperatura destinata a diventare rovente sino al fatidico 4 giugno, ultima di serie A in cui ilaffronterà la Sampdoria. ...

